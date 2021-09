AIVD: bescherm belangrijke data nu al tegen dreiging quantumcomputers

Organisaties moeten hun belangrijke data nu al tegen de dreiging van quantumcomputers beschermen, zo adviseert de AIVD in een vandaag gepubliceerde brochure. Volgens de inlichtingendienst brengt de komst van de quantumcomputer risico’s met zich mee op het gebied van informatiebeveiliging. "De algemene verwachting is dat een quantumcomputer binnen twintig jaar de huidige cryptografische standaarden kan breken", aldus de AIVD.

De inlichtingendienst waarschuwt dat nu versleuteld opgeslagen of verstuurde data onderschept kan worden en op een later moment met een quantumcomputer is te ontsleutelen. Voor gegevens die in 2030 nog steeds gevoelig zijn en geheim moeten blijven adviseert de AIVD het gebruik van encryptie die beschermt tegen aanvallen met een quantumcomputer.

De migratie naar nieuwe cryptografische mechanismen is volgens de AVID een complex en tijdsintensief proces. "Houd je hier geen rekening mee en neem je te laat maatregelen? Dan loop je het risico dat je gevoelige of vertrouwelijke informatie later alsnog ontcijferd wordt", zo staat in de brochure vermeld. Om gevoelige data te beschermen raadt de AIVD het gebruik aan van Post-Quantum Cryptografie (PQC) in combinatie met een bestaand asymmetrisch algoritme.

Het gebruik van alleen Quantum Key Distribution (QKD), waarbij digitale sleutels worden uitgewisseld met technieken uit de quantummechanica, wordt afgeraden. Hiermee is gevoelige informatie namelijk niet te beveiligen tegen quantumcomputers, zo laat de inlichtingendienst weten. Met QKD wordt de identiteit van de zender en ontvanger niet vastgesteld, zijn er nog geen QKD-implementaties met een passend veiligheidsbewijs en is voor QKD de afstand beperkt doordat er een optische point-to-pointverbinding nodig is.

Daarnaast richt het zich alleen op sleuteluitwisseling en niet op andere toepassingen zoals digitale handtekeningen. "Door de beperkingen in functionaliteit en de huidige onvolwassenheid van de technologie, is QKD zonder PQC volgens het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging ongeschikt voor het beveiligen van gevoelige informatie tegen de dreiging van quantumcomputers", staat in de brochure vermeld.