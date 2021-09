CoronaCheck-app overheid sinds lancering 11 miljoen keer gedownload

De CoronaCheck-app van de overheid is sinds de lancering 11 miljoen keer gedownload en gebruikt voor het uitgeven van 32 miljoen qr-codes, zo laat het ministerie van Volksgezondheid weten. Op 12 september telde de CoronaCheck-app nog ongeveer tien miljoen downloads en stond het aantal aangemaakte qr-codes op 28 miljoen.

Vanaf morgen is een coronatoegangsbewijs verplicht om toegang te krijgen tot horeca, evenementen en kunst- of cultuurinstellingen zoals een theater of concertzaal. Het ministerie verwacht dat de komende dagen meer mensen hun qr-code zullen aanmaken in de CoronaCheck-app.

Voor wie niet over een smartphone beschikt of de app niet heeft geïnstalleerd kan een papieren qr-code worden geprint. De overheid adviseert mensen zonder computer of printer om bij vrienden, familie of buren aan te kloppen. Daarnaast kunnen vrijwilligers bij bibliotheken helpen bij het aanmaken van een coronatoegangsbewijs.

Wat betreft de handhaving en naleving stelt het ministerie van Volksgezondheid dat bezoekers primair zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de gestelde maatregelen. Daarnaast moeten ondernemers, instellingen en verenigingen toetsen of bezoekers een geldig coronatoegangsbewijs hebben dat correspondeert met hun legitimatie.