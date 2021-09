Chinese centrale bank verklaart alle cryptotransacties illegaal

Door spatieman: de yuan dus..

genoeg scams van voorbij zien komen er voor.

Waar slaat je reactie nou weer op ?De yuan is de/een naam (zie ook Renminbi - RMB) van de reguliere fiat munt van China .De (officiele) chinese digitale munt noemen ze informeel de e-yuan, digitale yuan - of officieel DCEP 'digital currency electronic payment' .Die munt heeft niet de kenmerken van de cryptocoins (genereren via een 'proof of work' , publiek ledger van transacties ) - maar is gewoon uitgegeven door een centrale bank .Wat bedoel je nou te zeggen over het besluit van de Chinese centrale bank om cryptocoins te verbieden ?Ze zijn er misschien vroeg mee, maar ik zie meer centrale banken in die richting bewegen.Of ze nou toeteren dat ze het 'voor het milieu' doen, of wat dan ook .