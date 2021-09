VMware waarschuwt voor actief misbruik van kritiek lek in vCenter Server

VMware waarschuwt organisaties voor actief misbruik van een kritieke kwetsbaarheid in vCenter Server waardoor aanvallers systemen op afstand volledig kunnen overnemen. VCenter is een oplossing voor het beheer van virtual machines en gevirtualiseerde servers. Een uploadkwetsbaarheid in de Analytics-service van vCenter maakt het mogelijk voor aanvallers om willekeurige code op kwetsbare servers uit te voeren.

Op een schaal van 1 tot en met 10 wat betreft de impact is het beveiligingslek, aangeduid als CVE-2021-22005, met een 9,8 beoordeeld. "De gevolgen van deze kwetsbaarheid zijn ernstig en het is slechts een kwestie van tijd, waarschijnlijk minuten na de aankondiging, voordat er werkende exploits verschijnen", aldus VMware op 21 september. Het bedrijf bevestigt nu dat er inderdaad aanvallen plaatsvinden.

Om misbruik van de kwetsbaarheid te kunnen maken moet een aanvaller toegang tot kwetsbare servers hebben. Door het uploaden van een speciaal geprepareerd bestand is het vervolgens mogelijk voor een aanvaller om willekeurige code op de server uit te voeren. Securitybedrijf Bad Packets meldt dat aanvallers gebruikmaken van een proof-of-concept exploit die vorige week verscheen.

Volgens het Digital Trust Center van het ministerie van Economische Zaken leent de kwetsbaarheid "zich uitstekend" voor potentiële ransomware-aanvallen. VMware stelt dat het beveiligingslek "directe aandacht" van organisaties vereist. Eerder dit jaar werd een ander beveiligingslek in vCenter ook al actief misbruikt door aanvallers.