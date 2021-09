Privacytoezichthouders starten taskforce voor klachten over cookiemeldingen

Het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB), een orgaan waarin alle nationale privacytoezichthouders uit de Europese Unie samenwerken, is een taskforce gestart voor klachten over cookiemeldingen. Het gaat dan specifiek om klachten afkomstig van noyb, de door privacyactivist Max Schrems opgerichte organisatie.

Noyb verstuurde eerder dit jaar honderden klachten naar bedrijven over cookiemeldingen die volgens de organisatie niet aan de regels van de AVG voldoen. De klachten werden automatisch gegenereerd door software die noyb ontwikkelde en verschillende soorten cookiemeldingen kan herkennen. De privacyorganisatie stelt dat veel cookiemeldingen zo zijn opgesteld dat het erg lastig is om op iets anders dan "accepteren" te klikken.

Daarbij stelt noyb dat bedrijven ook van "dark patterns" gebruikmaken, waardoor meer dan negentig procent van de gebruikers op accepteren klikt, terwijl uit onderzoek blijkt dat slechts drie procent van de gebruikers daadwerkelijk akkoord wil gaan. "Het frustreren van mensen om op "oké" te klikken is een duidelijke schending van de AVG-regels", aldus Schrems in mei van dit jaar.

Op 31 mei van dit jaar stuurde noyb naar meer dan vijfhonderd bedrijven een klacht over hun cookiemeldingen. 42 procent van de overtredingen werd vervolgens binnen dertig dagen verholpen. Noyb laat weten dat 82 procent van de bedrijven nog altijd in strijd met de AVG handelt. Daarop diende noyb in augustus bij tien Europese privacytoezichthouders in totaal 422 klachten in.

Het EDPB is nu een "cookie banner taskforce" gestart die standpunten en juridische analyses van mogelijke overtredingen zal uitwisselen, ondersteuning op nationaal niveau zal bieden en de communicatie tussen de verschillende toezichthouders zal stroomlijnen.