Duitse overheid start onderzoek naar Chinese smartphones

De Duitse overheid is in navolging van de Litouwse overheid een onderzoek naar Chinese smartphones gestart. Recentelijk waarschuwde het National Cyber Security Center van Litouwen voor censuursoftware in de telefoons van Xiaomi en stelde verschillende beveiligingsproblemen vast.

Zo blijkt dat de Mi Browser op de telefoons 61 verschillende parameters verzamelt over het gebruik van het toestel. Verder beschikt het toestel over een contentfilter. Zo ontvangt de telefoon periodiek een lijst met verboden woorden in het Chinees, onder andere over Tibet en Taiwan. Het contentfilter staat echter uitgeschakeld in de telefoons die de onderzoekers in Litouwen analyseerden.

Naar aanleiding van het Litouwse onderzoek heeft het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken, een eigen onderzoek ingesteld. Eerder hadden verschillende Duitse politici al om een dergelijk onderzoek geroepen. Een woordvoerder van het BSI laat tegenover het Duitse Tagesschau weten dat telefoons van Xiaomi of andere Chinese fabrikanten niet door de federale autoriteiten worden gebruikt.

Eerder meldde Security.NL dat de VVD demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft gevraagd om het Agentschap Telecom of het Nationaal Cyber Security Centrum op korte termijn een onderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijke aanwezigheid van censuursoftware op Xiaomi-telefoons. De minister heeft nog niet op het verzoek gereageerd.