Overheid gaat aanvraag DigiD-code via videobellen begin 2022 invoeren

Begin volgend jaar moet het voor Nederlanders in het buitenland mogelijk worden om door middel van videobellen een DigiD-activeringscode aan te vragen. Dat laat demissionair minister Knapen van Buitenlandse Zaken weten. Bij de aanvraag van DigiD vanuit het buitenland moet normaal een afspraak bij een fysieke DigiD-balie van bijvoorbeeld een ambassade of consulaat worden gemaakt. De aanvrager ontvangt dan een brief voor het activeren van zijn DigiD.

Begin dit jaar vond er een eerste proef plaats om via videobellen een activeringscode online te ontvangen. Zodoende was het niet meer nodig voor aanvragers om naar een fysieke balie te gaan. Volgens DigiD-beheerder Logius liet de proef zien dat de behoefte aan deze oplossing groot is. Alle 138 mogelijke videoafspraken waren binnen anderhalve dag aangevraagd.

Na de eerste proef volgde een tweede proef die nog altijd gaande is. "De pilot loopt in principe door tot het moment dat deze nieuwe vorm van dienstverlening structureel is ingeregeld. Het streven is dit begin 2022 te hebben gerealiseerd", laat Knapen weten op vragen van D66 en de VVD. Volgens de minister heeft de eerste proef uitgewezen dat het goed mogelijk is om de controle van de gegevens van de DigiD-aanvraag, de identiteitsverificatie en de uitreiking van de activeringscode uit te voeren door middel van videobellen via een ingerichte veilige videoverbinding.

Ook Knapen stelt er veel behoefte is aan deze manier van werken. "Er hebben tussen 19 juli en 1 september meer dan 2000 videobelafspraken plaatsgevonden met burgers over de gehele wereld. Er is veel vraag naar deze vorm van dienstverlening. Wekelijks worden afspraakmogelijkheden open gezet en deze zijn binnen 48 uur volgeboekt."

Naast het aanvragen van een DigiD-activeringscode wordt nu ook gekeken voor welke andere producten en diensten, gericht op Nederlanders in het buitenland, een digitale aanpak mogelijk is.