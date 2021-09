Kwetsbaarheid in Apple Pay maakt betaling met vergrendelde iPhone mogelijk

Een kwetsbaarheid in Apple Pay met een gekoppelde Visa-creditcard maakt het mogelijk om met een vergrendelde iPhone betalingen uit te voeren. Een aanvaller hoeft zodoende alleen over een gestolen iPhone te beschikken om transacties uit te voeren. De transacties zijn echter ook via een iPhone in iemands tas uit te voeren, zo stellen onderzoekers van de Universiteit van Birmingham en de Universiteit van Surrey.

De kwetsbaarheid doet zich voor wanneer "Express Transit" is ingesteld voor een Visa-creditcard in de Apple Wallet. Express Transit is een optie waarmee gebruikers contactloze betalingen kunnen uitvoeren zonder hun telefoon te ontgrendelen of een app te openen. Ook is er geen authenticatie vereist zoals Face ID, vingerafdruk of een passcode, alleen het plaatsen van het toestel in de buurt van een contactloze lezer is voldoende. De optie wordt bijvoorbeeld in het openbaar vervoer gebruikt om reizigers bij de toegangspoortjes te laten betalen voor hun reis.

Door middel van eenvoudige radioapparatuur wisten de onderzoekers een code te identificeren die door toegangspoortjes wordt uitgezonden. Deze code ontgrendelt Apple Pay, zodat de reiziger via zijn telefoon kan betalen. De code is echter ook te gebruiken om de signalen tussen de iPhone en de kaartlezer van een winkel te beïnvloeden.

Door de code uit te zenden en andere velden in het gebruikte protocol aan te passen wisten de onderzoekers de iPhone te laten denken dat het met een toegangspoortje communiceerde, terwijl er in werkelijkheid met een kaartlezer van een winkel werd gecommuniceerd. Tegelijkertijd wisten de onderzoekers de kaartlezer ervan te overtuigen dat de iPhone de autorisatie door de gebruiker had voltooid, waardoor elk bedrag kan worden opgenomen zonder dat de gebruiker hier weet van heeft, aldus de onderzoekers. Die voegen toe dat een aanvaller geen medewerking van de winkel nodig heeft.

Volgens het onderzoeksteam ligt het probleem zowel bij Apple als Visa, maar willen beide partijen geen verantwoordelijkheid nemen en een oplossing uitrollen, waardoor gebruikers nog altijd kwetsbaar zijn. Het probleem doet zich niet voor bij Mastercard op iPhones of Visa in combinatie met Samsung Pay. Gebruikers van Apple Pay met Visa kunnen controleren of Transit Express staat ingeschakeld en dit indien gewenst uitschakelen.

"Er is geen reden voor Apple Pay-gebruikers om risico te lopen, maar totdat Apple en Visa dit oplossen is dat wel het geval", zegt onderzoeker Tom Chothia. In onderstaande video demonstreren de onderzoekers hoe ze via een vergrendelde iPhone een betaling van duizend pond uitvoeren.