Rechtspraak vervangt volgend jaar faxen door versleutelde e-mail

De Rechtspraak zal vanaf 1 februari volgend jaar geen gebruik meer maken van faxen, maar vertrouwelijke informatie versleuteld via e-mail uitwisselen. De Rechtspraak moest op zoek naar een alternatief omdat KPN volgend jaar stopt met de ISDN-dienstverlening voor traditioneel faxen. Elke maand ontvangt de Rechtspraak nog zo’n 30.000 faxen en verstuurt er ongeveer 3.500.

Over vier maanden moet dat verleden tijd zijn en kan er alleen nog via e-mail worden gecommuniceerd. Voor het "Veilig Mailen" maakt de Rechtspraak gebruik van het beveiligde mailplatform Zivver. "Met Veilig Mailen wordt gegarandeerd dat e-mailverkeer heeft plaatsgevonden tussen de juiste partijen. En net als bij faxverkeer krijgt de afzender een ontvangstbevestiging met datum en tijdstip" zo laat de Rechtspraak weten.

Vanwege het coronavirus en het thuiswerken was het sinds 9 april vorig jaar al mogelijk om processtukken en berichten die normaal via post of fax werden verstuurd via Veilig Mailen te versturen. Vanaf dit najaar zal het voor iedereen mogelijk zijn om een veilig mailcontact te starten met een gerecht via een link op Rechtspraak.nl.