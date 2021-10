FNV wil opvragen vaccinatiebewijs door werkgevers strafbaar stellen

Vakbond FNV wil dat het strafbaar voor werkgevers wordt om werknemers om hun test- en vaccinatiebewijs te vragen. Als het aan de vakbond ligt wordt dit in de tijdelijke coronawet opgenomen. De vakbond zegt dat er een toename is van werknemers die bellen omdat ze door hun werkgevers worden gevraagd een vaccinatiebewijs via de CoronaCheck-app te overleggen. FNV heeft naar eigen zeggen diverse klachten ontvangen dat werkgevers loon inhouden, mensen verlof laten opnemen of op onbetaald verlof sturen wanneer ze geen vaccinatiebewijs kunnen tonen.

Eerder stelde de Autoriteit Persoonsgegevens dat iemands vaccinatiestatus een gegeven is over de gezondheid van die persoon. Volgens de AVG zijn gezondheidsgegevens bijzondere persoonsgegevens, die alleen onder strikte voorwaarden mogen worden verwerkt. "Er is momenteel geen specifieke wetgeving waarin is geregeld dat werkgevers gezondheidsgegevens van werknemers mogen verwerken", aldus de privacytoezichthouder.

Begin september lieten werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland weten dat werkgevers het vaccinatie- of testbewijs van hun werknemers moeten kunnen checken en de mogelijkheid moeten krijgen om mensen die niet zijn gevaccineerd, getest of hersteld van corona niet zonder meer toe te laten op de werkvloer.

Onlangs maakte het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend dat het niet zal optreden tegen bedrijven die een bewijs eisen, omdat het 'ondanks dat het verboden is, het niet precies zo in de wet staat, waardoor we niet kunnen optreden'. Volgens FNV verwacht de overheid dat werknemers dit zelf, al dan niet via de rechter, oplossen.

Kitty Jong, vicevoorzitter FNV, stelt dat werknemers vanwege de machtsverhouding altijd op achterstand staan tegenover hun werkgever. "Bovendien sorteert de minister van VWS voor op de zaken, door al te praten over een toekomstige wettelijke grondslag. Wij zeggen juist: gebruik de tijdelijke coronawet om het vragen naar test- en vaccinatiebewijzen door werkgevers strafbaar te stellen en ondersteun werknemers hiermee om hun rechten te beschermen."

"Laat ik duidelijk zijn; we zijn vóór een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad. Dat is goed voor de veiligheid op de werkvloer, voor sectoren die nog te maken hebben met beperkingen, én het helpt tegen overbelasting van de zorg", gaat Jong verder. "Maar we willen de medische privacy van werknemers hiervoor niet te grabbel gooien. Op dat recht moeten we als samenleving zuinig zijn."