Warenhuisketen Neiman Marcus waarschuwt 4,6 miljoen klanten voor datalek

De Amerikaanse warenhuisketen Neiman Marcus waarschuwt 4,6 miljoen klanten voor een datalek met hun online accountgegevens dat zich in mei 2020 voordeed. Volgens het bedrijf ontdekte het recentelijk dat een "ongeautoriseerde partij" vorig jaar mei toegang tot klantgegevens heeft gekregen.

Het gaat om namen, contactgegevens, creditcardnummers en verloopdatum, digitale cadeaukaartnummers, gebruikersnamen, wachtwoorden en veiligheidsvragen en -antwoorden. Het gaat in totaal om de gegevens van 3,1 miljoen creditcards en digitale cadeaukaarten waar de aanvallers toegang toe kregen. Meer dan 85 procent daarvan was echter al verlopen of niet meer geldig, zo stelt de warenhuisketen.

Vanwege het datalek heeft het bedrijf de wachtwoorden van alle klanten gereset die sinds mei 2020 hun wachtwoord niet hebben veranderd. Details over hoe er toegang tot de data is gekregen en hoe het datalek werd ontdekt laat Neiman Marcus niet weten. In 2019 schikte de warenhuisketen een ander datalek voor 1,5 miljoen dollar. Bij dit datalek wisten criminelen in 2013 de kassasystemen bij 77 winkels van Neiman Marcus met malware te infecteren en zo gegevens van 370.000 creditcards te stelen.