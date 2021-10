KvK: aantal cybersecuritybedrijven in Nederland in 5 jaar tijd verdubbeld

Het aantal cybersecuritybedrijven in Nederland is in vijf jaar tijd verdubbeld, zo laat de Kamer van Koophandel vandaag weten. Cijfers uit het KvK-Handelsregister laten zien dat het aantal vestigingen van cybersecuritybedrijven tussen 2016 en 2021 van 554 naar 1.048 is gestegen. Vooral in Noord-Holland en Zuid-Holland kwamen er veel vestigingen bij, maar liefst 259.

Tevens stelt de KvK dat Nederlandse bedrijven, zowel groot als klein, per week gemiddeld 294 aanvallen krijgen te verduren. Security.NL heeft de Kamer van Koophandel gevraagd om wat voor aanvallen het precies gaat en waarop deze cijfers zijn gebaseerd, aangezien dat nu niet duidelijk is.

"Een geslaagde hack kost een getroffen bedrijf gemiddeld 67.000 euro. 1 op de 5 ondernemers krijgt hiermee te maken. Ondernemers moeten dus steeds meer beducht zijn op digitale aanvallen om hun bedrijf te beschermen", zo laat de Kamer van Koophandel verder weten.