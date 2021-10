"Helft Nederlanders vindt uniek wachtwoord voor accounts te veel gedoe"

Ongeveer de helft van de Nederlanders vindt een uniek wachtwoord voor al hun accounts en apparaten te veel gedoe, zo blijkt uit onderzoek van I&O Research dat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken onder iets meer dan duizend Nederlanders werd uitgevoerd (pdf).

Bijna driekwart van de ondervraagde Nederlanders beoordeelt de eigen kennis over digitale en online veiligheid redelijk tot (zeer) goed (42 procent redelijk, 24 procent goed, 6 procent zeer goed). Bijna een kwart beoordeelt deze als matig (23 procent) en 5 procent (zeer) slecht. 65-plussers en lager opgeleiden schatten hun eigen kennis over digitale veiligheid lager in dan anderen.

Vier op de vijf Nederlanders ontvingen in de afgelopen twaalf maanden een phishingmail. Bij 66 procent was dit thuis, de resterende veertien procent ontving het phishingbericht op werk. Twintig procent zegt daarnaast te zijn benaderd voor WhatsAppfraude.

Online veiligheid

Deelnemers werd ook gevraagd wat ze deden om hun online veiligheid te verbeteren. Het installeren van antivirussoftware was het meest genoemde antwoord en wordt door 67 procent van de deelnemers gedaan. Het regelmatig installeren van beveiligingsupdates volgt op een tweede plek met 66 procent.

Verder stelt een derde geregeld de wachtwoorden te wijzigen en zegt 32 procent het standaard wifi-wachtwoord van de modem te wijzigen. Iets meer dan een kwart van de ondervraagden maakt gebruik van een wachtwoordmanager. Bijna veertig procent geeft aan dat ze het lastig vinden om nieuwe wachtwoorden te maken.

Daarnaast vindt bijna vijftig procent het te veel gedoe om voor al hun accounts en apparaten een ander wachtwoord te hebben. Een kleine veertig procent stelt dat beveiligingsinstructies vaak ingewikkeld zijn en zo'n twintig procent vindt dat het maken van een back-up van de computer te veel tijd kost.