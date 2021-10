Celstraf voor man die met 'combolijsten' inbrak op webwinkel-accounts

Een Nederlandse man die zogenoemde 'combolijsten' gebruikte om in te breken op webwinkel-accounts, waarmee vervolgens allerlei goederen werden besteld, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig dagen, waarvan 24 voorwaardelijk. Ook moet de man een taakstraf van 120 uur uitvoeren.

De man maakte gebruik van combolijsten waarop allerlei combinaties van gebruikersnamen en wachtwoorden staan. Met deze lijsten en een "hackprogramma" werd geprobeerd om geautomatiseerd bij allerlei webwinkels in te loggen. In het geval van een werkende combinatie kon erop het account worden ingelogd en bestelden de verdachte en zijn mededaders goederen op kosten van het slachtoffer.

De rechtbank stelt dat op basis van het huidige dossier een paar personen slachtoffer zijn gemaakt, die voor bedragen van tientallen tot enkele honderden euro's door de verdachte zijn benadeeld. "Het is mogelijk dat er meer slachtoffers zijn geweest en dat de verdachte door het plegen van de strafbare feiten op regelmatige basis geld heeft ontvangen, maar dit is door het Openbaar Ministerie niet onderzocht en daarvan is de rechtbank dan ook niet gebleken", aldus de rechter in het vonnis.

Die stelde dat de verdachte door zijn handelen het vertrouwen in het internetverkeer heeft geschaad. De rechtbank neemt het de verdachte extra kwalijk dat hij dit heeft gedaan in een periode dat de coronacrisis in volle omvang heerste en dus op een moment dat iedereen in Nederland voor het afnemen van goederen en diensten grotendeels was aangewezen op online winkelen.

"Juist dan is het van groot belang dat gebruikers hiervan veilig gebruik kunnen maken en erop kunnen vertrouwen dat dit ook mogelijk is. Ook heeft de verdachte inbreuk gemaakt op het recht van de eigenaren van de webservers op het ongestoord gebruik van hun digitale systeem", zo oordeelde de rechter.