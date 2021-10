AIVD publiceert cybersecurityaanpak voor beveiligen van netwerken

Het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging (NBV) van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) heeft vandaag een "cybersecurityaanpak" gepubliceerd waarin organisaties wordt geadviseerd hoe ze hun netwerken kunnen beveiligen (pdf). "Deze aanpak is het resultaat van onze jarenlange expertise en in de praktijk bewezen informatiebeveiliging en risicomanagement", aldus het NBV.

De cybersecurityaanpak is gebaseerd op drie principes en vier "ondersteunende pijlers". Het eerste principe gaat over risicodenken, waarbij wordt bepaald hoe de juiste weerbaarheid de juiste plek krijgt in de organisatie. Bij het tweede principe, assume breach, bereidt een organisatie zich voor op een succesvolle cyberaanval, om zo de duur en de schade van de aanval te beperken. Als laatste principe moet er worden ingezet op continue verbetering.

De vier pijlers die door het NBV worden genoemd zijn contextanalyse, weerstand, detectie en schadebeperking. Zo moeten organisaties inzicht in dreigingen, infrastructuur en hun 'kroonjuwelen' krijgen, maatregelen nemen zoals segmentering, hardening en het uitvoeren van tests om hun netwerk te beveiligen, het implementeren van detectiemaatregelen en het nemen van maatregelen om de schade van een aanval te beperken, zoals incident respons, incident recovery en forensic readiness.

"Met onze cybersecurityaanpak kun je snel zelf de juiste focus en kernpunten vinden bij risico’s in het cyberdomein. Het geeft je houvast bij het maken van een moderne informatiebeveiligingsstrategie", aldus het NBV. De organisatie heeft als doel om Nederland te beschermen tegen statelijke dreigingen en andere Advanced Persistent Threats (APT’s). Daarbij combineert het NBV beveiligingskennis met de inlichtingenpositie die het als onderdeel van de AIVD heeft.