The Daily Telegraph lekt gegevens lezers via onbeveiligde database

De Britse krant The Daily Telegraph heeft via een tien terabyte grote, onbeveiligde database de gegevens van lezers en abonnees gelekt. ... Volgens The Daily Telegraph ging het om de onversleutelde gegevens van meer dan twaalfhonderd contacten, die inmiddels allemaal zijn ingelicht.

Dat lijkt me erg vreemd want TIEN terabyte vul je toch niet met 1200 contacten (dat zou 8333 MB (0,8333 GB) per contact zijn). Wat houden die lui van je bij?