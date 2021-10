Industrieconcern VDL Group geraakt door omvangrijke cyberaanval

Het Nederlandse industrieconcern VDL Group is getroffen door een omvangrijke cyberaanval die merkbaar is bij alle 105 bedrijven van het concern, ook in Azië en Amerika. Dat laat de onderneming tegenover de NOS weten. Volgens een woordvoerder is de algehele bedrijfsvoering door de aanval geraakt. De impact verschilt, maar bij verschillende bedrijven van het concern kan niet of slechts deels worden geproduceerd.

Bij VDL Nedcar is een deel van het personeel inmiddels noodgedwongen naar huis gestuurd, meldt De Telegraaf. Ook andere locaties hebben de productie deels moeten stilleggen. Het gaat onder andere om de vestigingen in België, waaronder VDL Bus in Roeselare. “Sommige activiteiten kunnen doorgaan, sommige niet”, aldus een woordvoerder tegenover persbureau Belga.

Op dit moment is nog niet bekend of het om een ransomware-aanval gaat. VDL Group heeft een onderzoek ingesteld en zegt later met meer informatie te zullen komen. VDL bestaat uit 105 bedrijven verspreid over 19 landen en telt ruim 15.000 medewerkers. De gecombineerde jaaromzet bedroeg vorig jaar 4,7 miljard euro.