Belastingdienst gaat alle papieren formulieren komende tijd digitaliseren

De Belastingdienst gaat alle papieren formulieren die mensen nu nog per post moeten opsturen de komende tijd digitaliseren. Het doen van de belastingaangifte en het aanvragen van toeslagen kan al online. Toch zijn er zo’n vijfhonderd papieren formulieren die mensen per post moeten opsturen. De fiscus gaat al deze documenten nu digitaliseren. "Deze digitalisering maakt het uitprinten, met de pen invullen en het opsturen per post overbodig", aldus de Belastingdienst op de eigen website.

De vijfhonderd formulieren worden stapsgewijs omgezet in digitale oplossingen. De Belastingdienst start eerst met het digitaal maken van veelgebruikte formulieren, zodat zoveel mogelijk mensen online aan de slag kunnen. Het is al mogelijk voor zonnepaneelbezitters om zich aan te melden via het formulier 'Opgaaf zonnepaneelhouders', zonder dat daar nog papier bij komt kijken. De komende tijd volgen onder andere de 'Aanvraag beschikking ANBI', 'Verzoek middeling Inkomstenbelasting' en het 'klachtenformulier'.

"De digitale formulieren zijn eenvoudig in te vullen. Met het doorlopen van een aantal overzichtelijke stappen kunnen mensen alle gevraagde informatie invullen. De formulieren zijn ook interactief: mensen worden geholpen bij het invullen. Mocht je per ongeluk iets verkeerd invullen, dan wordt dit waar mogelijk meteen aangegeven. Op deze manier willen we fouten zoveel mogelijk voorkomen", zegt Marcel Driessen, Directeur Digitaal bij de Belastingdienst.

Het ondertekenen van de digitale formulieren gaat met DigiD. Voor mensen die liever papier gebruiken blijven de papieren formulieren bestaan.