Volt vraagt kabinet om maatregelen naar aanleiding van Facebook-storing

Ja HALLOOO piepeltjes van Volt, dit is helemaal geen fout van het BGP protocol maar een fout van een Facebook beheerder!

Er zitten zat "problemen" in BGP maar daar wordt allang aan gesleuteld en deze problemen hebben niks te maken met

wat er nu fout ging. Dus niet als je de klok hebt horen luiden maar niet weet waar de klepel hangt ineens bij het kabinet

gaan vragen wat ze aan BGP gaan doen.



Je afvragen of je als land afhankelijk wilt zijn van Facebook en dergelijke bedrijven dat is wat anders.

Ik denk ook dat in dit geval de emotionele schade bij de individuele burger groter was dan de ontregeling van het land

door de storing, maar je mag zeker vragen van overheden om hun informatie en communicatie niet te laten verlopen

via iets als Facebook of Whatsapp, of in ieder geval niet uitsluitend. Ik denk echter dat dit probleem meer voorkomt

bij bedrijven dan bij de overheid.