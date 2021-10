Beveiligingsexperts: meeste mensen hebben geen vpn nodig

De meeste mensen hebben geen vpn nodig voor het browsen op internet, zo stellen verschillende beveiligingsexperts. Via een virtual private network (vpn) loopt het verkeer van gebruikers via een beveiligde tunnel. Dit zorgt ervoor dat internetproviders niet kunnen zien welke websites hun abonnees bezoeken en is het mogelijk om bepaalde websites die in een land worden geblokkeerd toch te bezoeken.

"Het is tijd dat we het standaardadvies om een persoonlijk vpn te nemen laten varen", zegt Bob Lord, voormalig chief security officer van het Democratic National Committee, het hoogste bestuursorgaan van de Democratische Partij, tegenover Vice Magazine. "De meest mensen hebben geen persoonlijk vpn nodig omdat het internet veel veiliger is dan in 2010. Persoonlijke vpn's introduceren extra risico's."

Het gebruik van een persoonlijk vpn, niet te verwarren met een vpn die thuiswerkers gebruiken om verbinding met het bedrijfsnetwerk te maken, wordt vaak aangeraden. Volgens Lord zorgt het geven van algemeen advies dat alleen voor sommige mensen is bedoeld ervoor dat mensen de verkeerde kant op worden gestuurd, weg van maatregelen die hen echt helpen om hun 'digitale leven' te beveiligen.

Een vpn zorgt ervoor dat de internetprovider niet kan meekijken of dat een aanvaller op hetzelfde netwerk niet zomaar gegevens kan onderscheppen. De meeste websites gebruiken tegenwoordig https, waardoor er al een beveiligde verbinding met de website is. Dit moet het onderscheppen van data voorkomen, hoewel een provider nog steeds kan zien welk domein er wordt bezocht. "Voor het overgrote deel van de consumenten bieden commerciële vpn-diensten nauwelijks enige waarde en eerlijk gezegd zorgen de meeste voor een groter beveiligingsrisico voor de gebruiker", zegt beveiligingsonderzoeker Kenn White.

Eén van die risico's is bijvoorbeeld het installeren van een zelf gesigneerd rootcertificaat om versleuteld verkeer te inspecteren. Volgens Rachel Tobac, ceo van SocialProof Security, moeten gebruikers zich afvragen of ze hun vpn-provider meer vertrouwen dan hun internetprovider. "Als je dat niet weet, of het antwoord is nee, dan zijn de risico's van een vpn mogelijk niet de afweging waard, en voor veel mensen met een lager dreigingsmodel is dat waarschijnlijk het geval."