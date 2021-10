Microsoft: meeste statelijke cyberaanvallen afkomstig uit Rusland

Van alle cyberaanvallen die Microsoft het afgelopen jaar waarnam en door landen waren uitgevoerd was 58 procent afkomstig uit Rusland, zo laat het techbedrijf vandaag weten in een nieuw rapport. Daarbij is er een toename zichtbaar van aanvallen tegen overheidsinstanties om zo vertrouwelijke informatie te stelen.

De aanvallen van "Russische statelijke actoren" die Microsoft zag waren voornamelijk gericht tegen de Verenigde Staten, Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk. Na Rusland waren Noord-Korea, Iran en China voor de meeste statelijke aanvallen verantwoordelijk, aldus Microsoft. In de meeste gevallen is het de landen te doen om spionage, maar soms gaat het ook om sabotage of het stelen van geld. Zo beschuldigt Microsoft Noord-Korea van meerdere aanvallen tegen cryptobeurzen.

Van de waargenomen statelijke aanvallen was 79 procent gericht tegen bedrijven en organisaties en 21 procent tegen eindgebruikers. Overheden (48 procent) en NGO's en denktanks (31 procent) zijn de voornaamste doelwitten.

Volgens Microsoft zijn met name Chinese aanvallers erg vasthoudend. Zo onthulde het techbedrijf vorig jaar een spionage-operatie van een Chinese groep die het Zirconium noemt. Desondanks bleef de groep met de aanvallen doorgaan. Wanneer Microsoft een statelijke aanval tegen systemen waarneemt waarschuwt het de betreffende klant. De afgelopen drie jaar werden ruime 20.000 van dergelijke waarschuwingen gegeven.