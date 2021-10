Microsoft gaat Excel 4.0-macro's binnenkort standaard uitschakelen

Microsoft gaat binnenkort standaard Excel 4.0-macro's bij Microsoft 365-gebruikers uitschakelen om hen zo tegen malafide documenten te beschermen. Dat heeft het techbedrijf in een e-mail aangekondigd. Sinds juli van dit jaar was het al mogelijk in het Excel Trust Center om het gebruik van Excel 4.0-macro's verder te beperken.

Deze macroversie werd in 1992 geïntroduceerd en laat gebruikers allerlei taken binnen Excel automatiseren. De versie is inmiddels vervangen door macroversie 5.0. Toch maken aanvallers nog steeds op grote schaal gebruik van Excel 4.0-macro's om gebruikers met malware te infecteren. Standaard blokkeert Office het uitvoeren van macro's, maar laat gebruikers die via een paar muisklikken weer inschakelen. Met de aankomende update voor Microsoft 365 wordt het uitvoeren van Excel 4.0-macro's helemaal geblokkeerd.

De aanpassing is beperkt tot eindgebruikers die deze macro-instelling niet hebben aangepast of waarbij geen group policy door hun beheerder is ingesteld. Gebruikers kunnen de instelling in het Excel Trust Center wijzigen, waardoor het uitvoeren van Excel 4.0-macro's weer mogelijk wordt. De uitrol van de feature begint eind deze maand en zal gefaseerd plaatsvinden. Halverwege december moet de uitrol zijn afgerond.