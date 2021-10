NCSC: meer nodig om volwaardig bij te dragen aan digitale weerbaarheid

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft meer nodig om volwaardig bij te kunnen dragen aan het digitaal weerbaar maken van Nederland. Dat laat de overheidsinstantie weten naar aanleiding van de berichtgeving van de afgelopen weken. Bronnen stelden tegenover de Volkskrant dat het NCSC nog geen vijf procent deelt van alle dreigingsinformatie die het ontvangt.

Daarnaast kondigde het bedrijfsleven aan een eigen waarschuwingsdienst op te tuigen die bedrijven en organisaties voor kwetsbare systemen gaat waarschuwen. Volgens Inge Bryan, directeur van securitybedrijf Fox-IT, is de overheid te traag met het versturen van waarschuwingen. "Informatie moet binnen enkele minuten worden gedeeld. Dat duurt nu weken." De berichtgeving was aanleiding voor het CDA om Kamervragen te stellen.

Het NCSC heeft onder de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) als primaire taak om vitale aanbieders en Rijksoverheidsorganisaties in het geval van dreigingen en incidenten met betrekking tot hun netwerk- en informatiesystemen te informeren, adviseren en indien nodig bij te staan. Zowel vanuit de Tweede Kamer als de Cyber Security Raad werd opgeroepen om ook niet-vitale bedrijven te informeren.

Het kabinet wil de Wbni aanpassen, zodat het NCSC ook niet-vitale bedrijven over specifieke dreigingen en kwetsbaarheden in hun digitale omgeving kan waarschuwen. "Na aanpassing van de wet kan het NCSC meer informatie delen met schakelorganisaties en in dringende gevallen met andere, individuele organisaties. Hiermee wordt het Landelijk Dekkend Stelsel beter benut en worden meer organisaties in staat gesteld om maatregelen te nemen om kwetsbaarheden in systemen te verhelpen", zo laat de overheidsinstantie weten.

Wat betreft de recente berichtgeving in media zegt het NCSC op onderdelen de kritiek die door sommige cyberexperts wordt geuit te herkennen. "Het NCSC is een relatief jonge organisatie die aan de lat staat voor een groeiende dreiging en taak." De overheidsinstantie merkt op dat het ministerie van Justitie en Veiligheid bezig is om de mogelijkheden van het NCSC te vergroten. "Stappen zijn gezet, maar er is meer nodig om als NCSC volwaardig bij te kunnen dragen aan het digitaal weerbaar maken van Nederland."