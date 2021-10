Ransomwaregroep steelt klantgegevens bij Pacific City Bank

De Amerikaanse Pacific City Bank is eind augustus getroffen door een ransomware-aanval waarbij de aanvallers gegevens van klanten buitmaakten. Dat heeft de financiële instelling, die zich met name richt op de Koreaans-Amerikaanse gemeenschap in de Verenigde Staten, getroffen klanten in een brief laten weten (pdf). Het aantal gedupeerde klanten is niet bekendgemaakt.

De bank detecteerde naar eigen zeggen op 30 augustus verdachte activiteit op het netwerk. Het onderzoek dat volgde wees op 7 september uit dat een aanvaller klantgegevens had buitgemaakt. Het gaat om leningaanvragen, belastinggegevens en salarisgegevens, met onder andere naam, adresgegevens en social-securitynummers.

De aanval werd uitgevoerd door de groep achter de AvosLocker-ransomware. Deze groep steelt net als andere ransomwaregroepen data van slachtoffers. Wanneer een slachtoffer geen losgeld betaalt wordt de gestolen data op internet te koop aangeboden.

Hoe de systemen van de bank met ransomware besmet konden raken is onbekend. Wel meldt de Pacific City Bank dat het bestaande procedures en beleid gaat herzien en aanvullende maatregelen overweegt om eventuele ransomware-aanvallen in de toekomst te voorkomen. De bank meldde onlangs dat het in het tweede kwartaal van dit jaar een recordwinst van tien miljoen dollar had geboekt.