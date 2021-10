Apple rolt update uit voor actief aangevallen zerodaylek in iOS

Apple heeft een beveiligingsupdate uitgerold voor een actief aangevallen zerodaylek in iOS en iPadOS. Het is inmiddels de zeventiende zeroday die het techbedrijf dit jaar heeft verholpen. De kwetsbaarheid bevindt zich in IOMobileFrameBuffer, een kernel-extensie waarmee ontwikkelaars kunnen bepalen hoe het systeemgeheugen wordt gebruikt voor de schermweergave.

Via het beveiligingslek, aangeduid als CVE-2021-30883, kan een malafide app willekeurige code met kernelrechten uitvoeren. Eerder dit jaar werd een andere kwetsbaarheid in IOMobileFrameBuffer ook voor zeroday-aanvallen gebruikt. Apple adviseert gebruikers om te updaten naar iOS 15.0.2 en iPadOS 15.0.2 wat kan via de automatische updatefunctie en iTunes.

Het zerodaylek werd door een anonieme onderzoeker aan Apple gerapporteerd. Verdere details over de aanvallen, tegen wie die zijn gericht en hoe die plaatsvinden zijn niet door Apple gegeven. Het techbedrijf heeft de afgelopen maanden zeventien actief aangevallen zerodaylekken in iOS, iPadOS en macOS verholpen. Hieronder het overzicht: