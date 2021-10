VDL vraagt werknemers vanwege cyberaanval verlof te nemen

Verschillende bedrijven van de VDL Groep hebben medewerkers gevraagd om vrijwillig verlof te nemen, om zo de financiële schade te beperken van de cyberaanval waardoor het concern vorige week werd getroffen. VDL wil vandaag weer de productie hervatten.

Bij verschillende VDL-bedrijven is het personeel gevraagd vrij te nemen. Het gaat onder andere om VDL Bus, VDL ETG, VDL Special Vehicles en VDL Industrial Modules in Helmond. Het zou niet om beleid voor de hele groep gaan. "Binnen individuele bedrijven is het onderwerp van gesprek met de medewerkers", aldus een medewerker tegenover het Eindhovens Dagblad.

De niet-gewerkte uren zouden in een zogeheten 'urenbank' worden gestopt. De opgespaarde uren kunnen dan later worden ingehaald. Iets wat voor veel vragen van medewerkers en ondernemingsraden zorgt, aldus vakbond FNV. "Het is aan de werknemer om daarop in te gaan. Maar het risico van een hack ligt in eerste instantie bij de werkgever. Dus we houden de vinger aan de pols", stelt een woordvoerder van FNV tegenover het Financieele Dagblad. Door wat voor soort aanval VDL is getroffen is nog altijd niet bekendgemaakt.