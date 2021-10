Kabinet maakt miljoenen extra vrij voor meer agenten op internet

Het demissionaire kabinet maakt miljoenen euro's extra vrij voor meer agenten op internet en digitale opsporing, zo heeft demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aangekondigd. Het gaat om een bedrag van ruim 114 miljoen euro om de aanwezigheid van politie op het web in de wijk te versterken.

Met het geld moeten onder andere de komende jaren ruim zevenhonderd agenten worden aangetrokken. "Veel criminaliteit is verschoven naar de online wereld. Daarom investeren we ook in meer digitale agenten in de aanpak van cybercriminaliteit. Juist in een snel veranderende samenleving is nabijheid van politie van belang; zowel in onze wijken als voor een veilige sociale wereld op het internet", aldus minister Grapperhaus.

Verder wordt er 27 miljoen euro extra geïnvesteerd in het versterken van de opsporing en de Landelijke Eenheid. "De afgelopen tijd wordt steeds zichtbaarder hoe groot de impact is van georganiseerde criminaliteit en dat het gebruik van moderne technologie toeneemt. Daarom wordt op verschillende niveaus verder geïnvesteerd in de opsporing: in de Landelijke Eenheid, maar ook de (digitale) opsporing krijgt een impuls", zo stelt het ministerie. De nu aangekondigde miljoenen komen bovenop de 524 miljoen euro die het demissionaire kabinet met Prinsjesdag heeft aangekondigd voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit.