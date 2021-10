Door VS gezochte Belg verdacht van computerfraude aangehouden in Italië

De Italiaanse autoriteiten hebben een 27-jarige Belgische man op verzoek van de Verenigde Staten aangehouden. Tegen de man was door de Amerikaanse autoriteiten een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. De Belg wordt verdacht van computerfraude en identiteitsdiefstal.

De Belgische man werd eerder in België aangeklaagd voor fraude met het ticketsysteem van Brussels Airlines. Volgens de aanklacht wist de man onder andere zonder te betalen drie businessclasstickets naar New York te regelen, met een waarde van bijna 6.000 euro per ticket. Hiervoor werd hij veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en het betalen van een schadevergoeding van 12.000 euro.

Eerder wist de Belg via de ticketsystemen van American Airlines en Lufthansa te frauderen en tickets te boeken zonder hiervoor te betalen. Ook bij bioscoopketen UGC, telecomprovider Proximus en hogesnelheidsdienst Thalys sloeg de man toe. Voor deze vergrijpen werd hij in oktober 2017 veroordeeld tot een voorwaardelijke straf en moest hij zich verplicht door een psychiater laten begeleiden.

"Voorlopig kan ik geen informatie geven over deze zaak omdat ik ook van niets weet. We proberen meer te weten te komen, maar ook bij de ambassade kan men ons niet verder helpen. Ik kan alleen bevestigen dat hij ’s morgens is opgepakt, hij heeft zelfs zijn medicatie niet kunnen of mogen meenemen", aldus de advocaat van de man. Belgische media laten weten dat nog niet precies bekend is voor welke zaak de man door de VS wordt gezocht, maar mogelijk gaat het om de fraude bij American Airlines.