Google verstuurt 50.000 waarschuwingen voor staatsaanvallen op Gmail-gebruikers

Google heeft dit jaar al meer dan 50.000 waarschuwingen verstuurd naar Gmail-gebruikers die het doelwit waren van een door een staat uitgevoerde of gesponsorde aanval. Een stijging van 33 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De toename is volgens Google te wijten aan een grootschalige campagne van een Russische groep aanvallers die bekendstaat als APT28 en Fancy Bear.

Sinds 2012 laat Google een waarschuwing zien als het vermoedt dat gebruikers het doelwit zijn van door een staat gesponsorde aanvallers. "We versturen deze waarschuwingen opzettelijk in batches naar alle gebruikers die risico lopen, in plaats van het moment dat we de dreiging detecteren, zodat aanvallers onze verdedigingsstrategieën niet kunnen volgen", zegt Shane Huntley van de Google Threat Analysis Group. Deze groep houdt zich bezig met het bestrijden van door overheden gesponsorde en uitgevoerde aanvallen tegen Google en diens gebruikers.

Volgens Huntley volgt de Threat Analysis Group op een doorsnee dag meer dan 270 door overheden gesteunde groepen uit meer dan vijftig landen. "Dit houdt in dat er meestal meer dan één aanvaller achter deze waarschuwingen zit", aldus Huntley. Hij merkt op dat duizenden gebruikers elke maand worden gewaarschuwd. In het geval van een waarschuwing wil dit niet zeggen dat het betreffende Gmail-account is gecompromitteerd, maar alleen dat de gebruiker in kwestie als doelwit is geïdentificeerd.