België laat burgers zich straks via digitaal id-bewijs op smartphone legitimeren

Vroeger gold een digitale copie van een persoonsbewijs niet als geldige ID.

Wel een bewijs van vermissing van de politie (onder bepaalde omstandigheden).



Straks kan je met een digitaal id-bewijs aan komen zettten,

ook als je partner je echte persoonsbewijs (ID-kaart, paspoort, rijbewijs) in een kluis bewaart,

om zo te zorgen dat je niet bij hem of haar wegloopt. (Gebeurt genoeg).



Kan me niet aan de indruk ontdekkken dat dit past in de verdere onttakeling van de analoge maatschappij

ten dienste van total surveillance en total control voor de in de steigers staande NWO Gobal Oppressors.



En ook palottenland is een provincietje binnen dit globalistische Wereldrijk van het (naderend) Beestsysteem.