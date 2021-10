De Jonge: AVG verbiedt registratie van vaccinatiestatus door werkgever

Het is op dit moment onder de AVG niet toegestaan voor werkgevers om de vaccinatiestatus van werknemers te registreren, zo heeft demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid laten weten. Wel kijkt de minister of het mogelijk is om registratie van vaccinatiestatus door werkgevers mogelijk te maken.

Dat laat de minister weten in reactie op Kamervragen over berichtgeving dat Leaseplan alleen gevaccineerde werknemers terug op kantoor wil. Het bedrijf heeft werknemers gevraagd om alleen terug te keren als ze zijn gevaccineerd. Het bedrijf controleert echter niet op vaccinatiebewijzen. Het verzoek van Leaseplan was reden voor ChristenUnie, JA21 en SGP om vragen aan de minister te stellen.

Zo wilde ChristenUnie-Kamerlid Bikker weten op welke wettelijke grondslag werkgevers de vaccinatiestatus van medewerkers mogen vragen en registreren. "Werkgevers mogen vragen of een werknemer gevaccineerd is. Werknemers zijn niet verplicht om op die vraag een antwoord te geven. En vervolgens is de werkgever aan zet om te doen wat nodig is om een veilige werkomgeving of een veilige zorgomgeving voor patiënten te creëren", antwoordt de minister.

De Jonge voegt toe dat het op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op dit moment niet toegestaan is voor werkgevers om de vaccinatiestatus van medewerkers te registreren. Wel stelt de minister dat hij verkent of registratie toch kan worden toegestaan.

SGP-Kamerlid Van der Staaij vroeg of de minister de zorg deelt over bedrijven die klanten, bezoekers of werknemers willen dwingen om zich te vaccineren en of hier vanuit de overheid tegen wordt opgetreden. "Ondernemers mogen eisen stellen aan de toegang tot hun diensten (van bijvoorbeeld klanten), maar die eisen mogen niet strijdig zijn met het discriminatieverbod, de AWGB en de privacywetgeving", stelt de minister.

Volgens de Jonge mogen private partijen onder voorwaarden een vaccinatiebewijs vragen. "Als het in een bepaalde situatie zo ver komt dan zal de rechter uitspraak doen of de inbreuk bij wet is voorzien, of de werkgever een legitiem doel nastreefde en of de door de werkgever getroffen maatregelen het te bereiken doel rechtvaardigden, proportioneel en subsidiair waren."