Overheid wil in toekomst mogelijk vaker gezondheidsapps gaan inzetten

Door Anoniem: Euh... Social Credit System?

Social credit system is de laatste stapEerst komt er nog een digitale euro gekoppeld aan je overheids wallet app voor je vrijwillige tracking device (smartphone)Volgende stap is je paspoort/ID kaart volledig gedigitaliseerd en opgeslagen in je vrijwillige tracking device.De laatste stap is invoer van een social credit systeem.Als je "ongewenst" gedrag vertoont worden je social credit punten verminderd en tijdelijk je bankrekening/wallet app geblokkeerd en wordt je beperkt in het reizen.Als je niet voldoet aan de gezondheidsrichtlijnen dan krijg je een waarschuwing via de gezondheids app om meer te sporten.Als aansporing wordt op afstand de motor van je auto geblokkeerd en toegang tot openbaar vervoer ontzegt.