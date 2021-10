VS gevraagd om aanklacht tegen WikiLeaks-oprichter Assange te laten vallen

Meerdere burgerrechtenbewegingen en mensenrechtenbewegingen hebben de Amerikaanse autoriteiten gevraagd om de aanklacht tegen WikiLeaks-oprichter Julian Assange te laten vallen. Aanleiding is berichtgeving van Yahoo News dat er binnen de CIA en Trump-regering werd gesproken over het ontvoeren en vermoorden van Assange.

Assange wordt verdacht van computervredebreuk, het onrechtmatig verkrijgen en verspreiden van vertrouwelijke defensiedocumenten en samenzwering. De WikiLeaks-oprichter zou de Amerikaanse spionagewetgeving op meerdere punten hebben overtreden. De burgerrechtenbewegingen stellen dat de rechtszaak tegen Assange een grote bedreiging voor de persvrijheid in de VS en daarbuiten vormt.

Volgens de bewegingen houden journalisten zich vaker bezig met activiteiten zoals in de aanklacht van Assange vermeld staat, waaronder het spreken met bronnen, het vragen om opheldering en meer documenten en het ontvangen en publiceren van officiële geheimen. "Nieuwsorganisaties publiceren geregeld en noodzakelijkerwijs vertrouwelijke informatie om het publiek over belangrijke publieke zaken te informeren", aldus de organisaties in een brief aan de Amerikaanse minister van Justitie.

Daarin stellen ze verder dat de zaak tegen Assange de journalistiek in gevaar brengt die essentieel voor de democratie is. Het vervolgen van Assange zou een precedent scheppen dat tegen andere uitgevers en journalisten kan worden gebruikt, hun werk beïnvloedt en de persvrijheid ondermijnt. Vanwege deze redenen en de nieuwe berichtgeving willen de organisaties dan ook dat de VS de aanklacht intrekt.

De brief is ondertekend door de American Civil Liberties Union, Amnesty International, Electronic Frontier Foundation, Freedom of the Press Foundation, Human Rights Watch, Reporters Without Borders en andere organisaties.