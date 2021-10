ABN Amro mag rekening met internetbankieren bij krediet verplichten

ABN Amro mag klanten die een krediet bij de bank hebben verplichten om gebruik te maken van een betaalrekening met internetbankieren en hoeft geen fysieke kredietpas aan te bieden. Ook als klanten internetbankieren onveilig vinden. Dat is het oordeel van het financiële klachteninstituut Kifid.

De bank bood klanten met een krediet de mogelijkheid om door middel van een kredietpas geld op te nemen. Het was niet nodig om over een betaalrekening bij de bank te beschikken. In februari van dit jaar besloot ABN Amro om de kredietpas vanwege de overstap op een ander administratiesysteem te laten vervallen. Het was vervolgens niet meer mogelijk om via de pas geld op te nemen. In plaats daarvan moesten klanten met krediet gebruikmaken van een betaalrekening met internetbankieren.

Klanten met krediet werden dan ook verzocht om een betaalrekening met internetbankieren aan te vragen. Twee klanten van de bank maakten hier bezwaar tegen. Ze zijn het niet eens met beleidswijziging van de bank en willen dat ze zonder gebruik te maken van internetbankieren geld op kunnen nemen. Volgens de klanten is internetbankieren onveilig en onhandig. Verder stellen de klanten dat de beleidswijziging ervoor zorgt dat zij worden buitengesloten omdat zij niet willen internetbankieren. Ook is dit niet klantvriendelijk.

ABN Amro liet in een reactie aan de klanten weten dat het met de plannen doorging, waarop de klanten bezwaar maakten bij het Kifid. In het verweer stelt de bank onder andere dat het opnemen van bedragen van de kredietrekening via internetbankieren veiliger is dan in de oude situatie. Voor overboekingen via internetbankieren wordt gebruik gemaakt van tweestapsauthenticatie. Dit is volgens de bank technisch aanzienlijk veiliger dan in de oude situatie waarbij de consumenten met de kredietpas contant geld konden opnemen of konden pinnen in winkels.

"Tegenover de voordelen die de bank heeft genoemd, blijven de consumenten vasthouden aan hun standpunt dat internetbankieren onveilig is", reageert het Kifid. Het klachteninstituut is het hier niet mee eens. "Hoewel de hiervoor genoemde tweestapsauthenticatie misschien niet honderd procent onfeilbaar is, kan deze inlogmethode, anders dan de consumenten stellen, wel degelijk als veilig worden beschouwd."

Het kifid komt dan ook tot de conclusie er geen sprake is van omstandigheden die onredelijk of onbillijk zijn en dat de bank niet gehouden is om een alternatieve inlogmethode aan te bieden. Dat houdt in dat de bank de klanten mag verplichten om een betaalrekening met internetbankieren af te sluiten als zij gebruik willen blijven maken van het krediet (pdf).