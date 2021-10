Oud-Kamerlid Astrid Oosenbrug aan de slag bij antivirusbedrijf ESET

Voormalig Tweede Kamerlid voor de PvdA Astrid Oosenbrug gaat aan de slag bij de Nederlandse tak van antivirusbedrijf ESET. Ze is aangesteld als Public Affairs Officer en moet binnen die rol de virusbestrijder meer bekendheid binnen de publieke sector geven. Daarnaast zal Oosenbrug ESET vertegenwoordigen op publieke bijeenkomsten en is zij het primaire aanspreekpunt binnen het antivirusbedrijf voor de publieke sector.

Oosenbrug zat van 2012 tot en met 2017 voor de PvdA in de Tweede Kamer. Daarvoor werkte ze bij een aantal organisaties en bedrijven als systeembeheerder. Tevens is ze medeoprichter van het DIVD (Dutch Institute for Vulnerability Disclosure) en voorzitter van COC Nederland. Onlangs besloot oud-Kamerlid voor D66 Kees Verhoeven om adviseur te worden bij de Dutch Data Center Association (DDA), de brancheorganisatie voor datacenters in Nederland.