UWV verruilde Zoom na twee weken voor "veiligere" Microsoft Teams

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft aan het begin van de lockdown twee weken met Zoom gewerkt voordat het besloot om thuiswerkers via het "veiligere" Microsoft Teams te laten vergaderen. Dat laat André van Alphen, directeur ICT Services, in een nieuwe editie van Cybermagazine weten.

"Er werken bijna 20.000 mensen bij UWV met evenveel computers. Dat vergt veel overleg, schakelen en communicatie. Waar lopen onze medewerkers tegenaan? Vergaderen via Zoom was bijvoorbeeld populair toen we gingen thuiswerken. Dat heeft slechts twee weken geduurd en vervolgens is de overstap naar het veiligere Microsoft Teams gemaakt", zegt Van Alphen in een interview. Hoe het UWV de veiligheid van beide video-apps beoordeelde laat de directeur niet weten.

Vorig jaar april lanceerde de Autoriteit Persoonsgegevens een keuzehulp voor videobel-apps die naar de belangrijkste privacyaspecten van dertien verschillende apps kijkt. In augustus verscheen er een derde versie van de keuzehulp. Naast het UWV besloten verschillende Nederlandse universiteiten om het gebruik van Zoom wegens privacyrisico's te verbieden.

WhatsAppfraude

In het interview zegt Van Alphen verder dat leden uit de raad van bestuur slachtoffer zijn geworden van WhatsAppfraude. De gemiddelde leeftijd van UWV-werknemers is rond de vijftig jaar. Om het personeel alert te houden organiseert het UWV trainingen en voert het phishingtests uit. "Dit is niet om mensen belachelijk te maken maar om aan te tonen hoe kwetsbaar je bent", stelt Van Alphen.

"Zo hadden leden uit onze raad van bestuur last van WhatsAppfraude. Ook zij werden slachtoffer maar stonden erop het gewoon kenbaar te maken om er van te leren. Eén moment van onoplettendheid is genoeg om getroffen te worden." Volgens de directeur ICT Services kan iedereen slachtoffer worden. "Zelfs als je hier dagelijks mee bezig bent zoals Alex (Kooistra - CISO, red.) en ik."