VS waarschuwt vitale infrastructuur voor gps-daemon rollover bug

Een ernstige bug in de software waar allerlei systemen gebruik van maken voor het vaststellen van de tijd kan aanstaande zondag 24 oktober voor allerlei problemen zorgen, zo waarschuwt het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security. Dat heeft een waarschuwing afgegeven voor organisaties in de vitale infrastructuur en andere instanties die van gps-apparaten of NTP-servers gebruikmaken voor het verkrijgen van tijdinformatie.

Een bug in gps daemon (gpsd) zorgt ervoor dat op zondag 24 oktober de klok 1024 weken teruggaat, waardoor de datum opeens maart 2002 wordt. Gpsd vertaalt data van Global Positioning System (GPS), Global Navigation Satellite System (GNSS) en Automatic Identification System (AIS) ontvangers in een formaat dat voor clientapplicaties geschikt is. Ook NTP (Network Time Protocol)-servers maken gebruik van de gps-daemon.

Door de rollover bug zullen NTP-servers de verkeerde tijd doorgeven aan systemen en diensten die hier weer gebruik van maken, wat ervoor kan zorgen dat systemen uitvallen, aldus het CISA. De rollover bug kan er ook voor zorgen dat gebruikers straks niet meer op systemen kunnen inloggen, stelt Yee Ching, handler bij het Internet Storm Center.

"Het Network Time Protocol (NTP) is essentieel om ervoor te zorgen dat de tijd nauwkeurig wordt bijgehouden voor systemen waar bedrijven en organisaties op vertrouwen. Authenticatiemechanismes zoals Time-based One-Time Password (TOTP) en Kerberos zijn ook van tijd afhankelijk. Wanneer er een verkeerde mismatch in tijd is, kunnen gebruikers zich niet authenticeren en toegang tot systemen krijgen."

Het CISA roept de vitale infrastructuur en hun beheerders op om ervoor te zorgen dat systemen die van gpsd gebruikmaken voor het verkrijgen van tijdinformatie van gps-apparaten, gpsd versie 3.23 of nieuwer gebruiken.