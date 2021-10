Medewerker Amerikaanse telecomprovider schuldig aan sim-swapping

Een 36-jarige voormalige medewerker van een Amerikaanse telecomprovider is schuldig bevonden aan sim-swapping en veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en het betalen van een schadevergoeding van ruim 77.000 dollar. De man werkte van augustus 2017 tot en met november 2018 bij de niet nader genoemde telecomprovider.

Als medewerker had hij toegang tot de systemen waarmee hij telefoonnummers van klanten op andere simkaarten kon overzetten. In de periode dat hij bij de telecomprovider werkzaam was zette hij tegen betaling van een handlanger opgegeven telefoonnummers naar opgegeven simkaartnummers over. Zeker negentien mensen werden slachtoffer van de man. Vervolgens gebruikte de handlanger de gekaapte telefoonnummers om toegang tot cryptovaluta-accounts te krijgen.