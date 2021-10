Zerodaylek in EntroLink vpn-apparaten gebruikt voor ransomware-aanvallen

Een zerodaylek in vpn-apparaten van het bedrijf Entrolink wordt actief gebruikt voor ransomware-aanvallen. Een beveiligingsonderzoeker meldt op Twitter dat hij Entrolink voor de kwetsbaarheid in PPX-AnyLink heeft gewaarschuwd, maar geen reactie kreeg. Entrolink is een Zuid-Koreaanse onderneming en de PPX-AnyLink wordt vooral door Zuid-Koreaanse bedrijven gebruikt om personeel toegang tot het bedrijfsnetwerk te geven.

Een exploit om misbruik van de kwetsbaarheid te maken werd eerst op een forum voor 50.000 dollar aangeboden, maar was vervolgens op een ander forum gratis te downloaden, zo meldt The Record. De exploit maakt het mogelijk voor een aanvaller om op afstand code met rootrechten op PPX-AnyLink-apparaten uit te voeren. Mogelijk zouden de groepen achter de BlackMatter- en LockBit-ransomware al gebruik van het zerodaylek hebben gemaakt. Gisteren werd bekend dat ook een kwetsbaarheid in facturatiesoftware BillQuick Web Suite actief wordt gebruikt voor de verspreiding van ransomware.