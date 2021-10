Amnesty: algoritmes Belastingdienst zorgden voor etnisch profileren

"Het gebruik van nationaliteit in het algoritme geeft aan dat de ontwikkelaars en/of gebruikers van het systeem veronderstelden dat mensen van een bepaalde nationaliteit meer geneigd zouden zijn om fraude te plegen dan mensen van andere nationaliteiten.

…Het geeft ook aan dat de belastingdienst dacht dat er een verband bestaat tussen etniciteit en criminaliteit", zo stelt de mensenrechtenorganisatie.

Deze hele check is ingebouwd naar aanleiding van de Bulgarenfraude. De kamer heeft destijds geëist dat het kabinet nog strenger moest controleren en het kabinet zij dat ze al het maximum deden binnen de wettelijke mogelijkheden.In elk geval is het evident dat je de Bulgarenfraude (en soortgelijke fraude uit andere landen) het beste bestrijdt door de aanvragen van Bulgaren (en andere nationaliteiten) extra te controleren.Voor deze controle had je Bulgaarse ronselaars die andere Bulgaren geld gaf als ze een tijdje in Nederland gingen wonen. In hun naam werd dan een toeslag aangevraagd en vervolgens verdwenen ze weer. Maar het geld werd uitgekeerd met een controle achteraf. De fraude met de toeslag aanvraag kwam dus pas aan het licht als de aanvragers niet meer te traceren waren.De belastingdienst dacht dat niet alleen, maar de cijfers gaven aan dat dat verband er ook was.