Fraudehelpdesk mag geen gegevens over mogelijke fraudeurs verwerken

De Autoriteit Persoonsgegevens geeft de Fraudehelpdesk opnieuw geen vergunning voor het verwerken van gegevens van mogelijke fraudeurs, zo laat de privacytoezichthouder vandaag weten. De Fraudehelpdesk waarschuwt mensen voor allerlei vormen van online fraude. Ook verwerkte het phishingmails die het van internetgebruikers krijgt toegestuurd.

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gelden echter bijzondere richtlijnen voor het vastleggen van strafrechtelijke persoonsgegevens. Voor het registreren en verwerken van deze gegevens had de Fraudehelpdesk in 2019 een vergunning bij de Autoriteit Persoonsgegevens aangevraagd. De privacytoezichthouder besloot die niet te verlenen.

Daarop stopte de Fraudehelpdesk met het vastleggen van informatie over mogelijk frauderende partijen en wordt deze informatie niet meer met de politie gedeeld als die daarom zou verzoeken. Tevens is de Fraudehelpdesk gestopt met het publiceren van spooknota's en nepfacturen, alsmede het geautomatiseerd ontvangen en publiceren van phishingmails.

De Fraudehelpdesk diende opnieuw een vergunningsaanvraag in die wederom door de AP is afgewezen. De privacytoezichthouder stelt dat de Fraudehelpdesk geen opsporingsinstantie is en de strafrechtelijke gegevens niet nodig heeft voor het uitvoeren van zijn taak. "Bovendien zouden mensen in de systemen van de Fraudehelpdesk niet de rechten hebben die verdachten bij de politie wél hebben. En kunnen mensen onterecht als fraudeur bestempeld worden", aldus de Autoriteit Persoonsgegevens.

De toezichthouder benadrukt dat de opsporing van fraude belangrijk is. "En daarom dus echt een taak van de politie en niet voor deze stichting. Als de politie te weinig capaciteit heeft voor fraudezaken, is dat een ernstig probleem. Maar de oplossing voor dat probleem mag niet zijn dat we politietaken overhevelen naar een stichting, waar de belangrijke waarborgen voor burgers ontbreken", zegt AP-bestuurslid Katja Mur.