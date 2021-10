Schotse scholen stoppen met gezichtsherkenning voor betalen van lunches

Schotse scholen zijn gestopt met een systeem dat leerlingen via gezichtsherkenning voor hun lunches laat betalen. De gezichtsherkenningscamera's stonden in de cafetaria van negen verschillende scholen in de regio North Ayrshire. Leerlingen konden hun maaltijd kiezen en vervolgens door naar een camera te kijken afrekenen. Dit zou het afrekenproces met vijf seconden per leerling moeten versnellen.

Kort na de aankondiging liet de Britse privacytoezichthouder ICO weten dat het de scholen zou benaderen en pleitte voor minder indringende oplossingen. De school gebruikte voorheen een systeem dat met pincodes werkte. Het contactloze systeem zou volgens de leverancier sneller en gezien corona veiliger zijn. Na de ontstane ophef hebben de scholen besloten om het oude betaalsysteem weer te gebruiken.

"Van de Verenigde Staten tot Europa verbieden autoriteiten het gebruik van gezichtsherkenning", zegt Jen Persson, van digitale rechtenorganisatie Defend Digital Me tegenover de BBC. "Maar in het Verenigd Koninkrijk gebruiken we kinderen als proefkonijnen voor de meest invasieve technologieën op de markt."