Tweede Kamer wil onderzoek naar 'cyberstresstest' voor rijksoverheid

Een meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer wil dat wordt onderzocht of er een 'cyberstresstest' bij de rijke rijksoverheid komt, net zoals nu bij banken het geval is. Voor het testen van hun beveiliging maken Nederlandse banken gebruik van het TIBER-framework. TIBER staat voor Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming en is ontwikkeld door de Europese Centrale Bank (ECB).

Bij een TIBER-test worden echte tactieken, technieken en procedures gebruikt voor het simuleren van een aanval. Dit gebeurt op basis van specifieke dreigingen voor de betreffende instelling. Bij de instelling zijn slechts een paar mensen op de hoogte dat er een testaanval plaatsvindt. Via de test kunnen banken en financiële instellingen kijken hoe goed ze zijn voorbereid om aanvallen te detecteren, te voorkomen en op te reageren. Daarbij worden niet alleen de systemen getest, maar ook zaken als mensen en processen.

"Een instelling kan niet slagen of zakken voor zo’n test. Doel is om inzicht te krijgen in haar sterke en zwakke punten en om beter te worden. Instellingen delen hun ervaringen en verbeterplannen met elkaar. Zo profiteert de gehele sector van een test", aldus De Nederlandsche Bank.

Kamerleden van VVD, CDA, ChristenUnie, PvdA, BoerBurgerBeweging, JA21, Fractie Den Haan, D66, Volt DENK en de Socialistische Partij hebben een motie ingediend waarin ze stellen dat de TIBER-testen een bijdrage kunnen leveren aan de digitale veiligheid van de rijksoverheid. De motie vraagt de regering om te onderzoeken of TIBER of soortgelijke tests ook binnen de rijksoverheid zijn toe te passen en de opgedane ervaringen rijksbreed te delen en de Tweede Kamer daarover te informeren.