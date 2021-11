Agentschap Telecom blij met verplichte veiligheidseisen voor IoT-apparaten

Het Agentschap Telecom is blij met de verplichte veiligheidseisen voor IoT-apparten die vanaf halverwege 2024 gaan gelden. De Europese Commissie nam hier vorige week een besluit over. "Dit is heel goed nieuws voor Nederland", stelt Angeline van Dijk, directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom.

Volgens de toezichthouder heeft de Europese Commissie bij de totstandkoming van deze nieuwe regelgeving de inbreng van met name Nederland zeer ter harte genomen. De nieuwe eisen zijn onderdeel van de Radio Equipment Directive. Deze Europese richtlijn stelt verplichte eisen aan fabrikanten die in Europa apparaten op de markt brengen. Het gaat dan om eisen op het gebied van gezondheid, elektrische veiligheid en storingsgevoeligheid.

Nu zijn hier ook digitale veiligheidseisen aan toegevoegd. Apparaten die aan alle eisen voldoen mogen de bekende CE-markering dragen. Vanaf medio 2024 geldt de CE-markering dan ook voor de digitale veiligheidseisen. Apparaten die niet aan de eisen voldoen krijgen geen toegang tot de Europese markt.

"Het is nu aan de fabrikanten en importeurs om te zorgen dat er digitaal veilige apparatuur komt. En aan de consument om scherp te letten op de aanwezigheid van de CE-markering. Zo maken we samen Nederland digitaal veiliger", aldus Van Dijk. Het Agentschap Telecom dat toeziet op nalevering van de regels kan digitaal onveilige apparaten uit de handel halen.

De toezichthouder opende dit jaar een IoT-testlab om de digitale veiligheid van apparatuur te onderzoeken. Daarnaast startte het eerder al een meldpunt waar mensen onveilige IoT-apparaten kunnen melden. De informatie uit het meldpunt en het IoT-testlab wordt gebruikt bij de ontwikkeling van een toezichtsstrategie en voor de totstandkoming van Europese normen en eisen.