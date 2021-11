Toezichthouders: Clearview AI schond privacy met gezichtsherkenningstool

Het bedrijf Clearview AI heeft de privacy van Australiërs geschonden door hun biometrische informatie via het web te scrapen en het door een gezichtsherkenningstool te laten verwerken, zo stelt de Australische privacytoezichthouder OAIC in vandaag gepubliceerd onderzoek waar de Britse privacytoezichthouder ICO aan mee werkte.

Clearview verzamelde foto's van Facebook, LinkedIn en andere websites voor het trainen van een gezichtsherkenningssysteem. Dit systeem bevat een database van drie miljard verzamelde afbeeldingen. Daarmee kunnen politiediensten onbekende verdachten herkennen. Meer dan zeshonderd Amerikaanse politie- en opsporingsdiensten zouden van Clearview gebruik hebben gemaakt.

De Australische en Britse privacytoezichthouders besloten vorig jaar juli een onderzoek naar Cleaview te starten. Op basis daarvan stelt de OAIC dat het bedrijf de Australische privacywetgeving heeft geschonden. Zo werd informatie van Australische burgers zonder hun toestemming verzameld, werd de persoonlijke informatie op oneerlijke wijze verzameld, zijn er geen redelijke stappen genomen om mensen waarvan de informatie werd verzameld te informeren, nam het bedrijf geen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die het deelde klopte en zijn er geen maatregelen genomen om de systemen aan de Australische privacyprincipes te laten voldoen.

Volgens de Australische privacytoezichthouder is de manier waarop Clearview informatie verzamelde onredelijk ingrijpend en oneerlijk. "Door zijn aard kan deze biometrische identiteitsinformatie niet opnieuw worden uitgegeven of geannuleerd en kan ook worden gekopieerd en gebruikt voor identiteitsdiefstal. Personen in de database lopen ook het risico op verkeerde identificatie", stelt de de Australische privacycommissaris Angelene Falk.

"Wanneer Australiërs social media of professionele netwerksites gebruiken, verwachten ze niet dat hun gezichtsafbeeldingen zonder hun toestemming door een commerciële partij worden verzameld om biometrische templates te maken voor compleet ongerelateerde identificatiedoeleinden", gaat Falk verder. Ze waarschuwt dat het ongericht verzamelen van gezichtsafbeeldingen, waarvan slechts een fractie ooit bij politieonderzoeken in beeld komt, de persoonlijke vrijheden van alle Australiërs raakt, die dan denken dat ze onder surveillance zijn.

De Australische politie heeft tussen oktober 2019 en maart 2020 de gezichtsherkenningstool van Clearview getest. Een onderzoek van de OAIC naar deze tests loopt nog. Zo wordt onder andere gekeken of de politie zich hierbij aan de regels heeft gehouden. Volgens de Australische privacytoezichthouder is het op basis van de nu gepubliceerde onderzoeksresultaten de vraag of online platformen wel genoeg doen om scraping tegen te gaan. De Britse privacytoezichthouder kijkt naar vervolgstappen.