Ouderenbonden kritisch over verdwijnen van papieren acceptgiro in 2023

Ouderenbonden zijn kritisch over het verdwijnen van de papieren acceptgiro in 2023. Na 46 jaar komt er dan een einde aan deze betaalmethode. Volgens betalingsverwerker Currence is de belangrijkste reden voor het uitfaseren dat het gebruik van de papieren acceptgiro zeer snel terugloopt, met ongeveer dertig procent per jaar.

Ouderenbond ANBO vindt het vooral belangrijk dat ouderen die niet internetbankieren een papieren alternatief hebben voor de acceptgiro. "Daarin is voorzien, zodat mensen de komende anderhalf jaar kunnen wennen aan het alternatief en ermee leren omgaan", aldus de organisatie. De ANBO zegt een vinger aan de pols te zullen houden of de overstap naar papieren alternatieven goed verloopt.

Als alternatief kunnen mensen gegevens van een standaard betaalinstructie op een overschrijfkaart invullen en zo betalen. "Bij het overschrijven kunnen makkelijk fouten worden gemaakt. Dat moet dan ook goed worden gemonitord. Als blijkt dat het geregeld fout gaat, zal een oplossing moeten worden bedacht", stelt de ANBO.

Ouderenbond KBO-PCOB is bang dat de zelfstandigheid van ouderen in het geding komt. "Internetbankieren heeft veel 24/7-voordelen. Maar alleen een handtekening plaatsen, een bedrag invullen en naar de brievenbus lopen was voor menigeen een stuk eenvoudiger en veiliger dan internetbankieren", zegt een woordvoerder tegenover De Gelderlander. "Bij internetbankieren komt de afhankelijkheid een stuk sneller dichterbij. Van kinderen en kleinkinderen, de bank zelf. Die zelfstandigheid zien we liever niet aangetast worden."

De Consumentenbond kan zich vinden in het besluit van Currence om de acceptgiro uit te faseren, maar vindt ook dat er goede alternatieven beschikbaar blijven voor mensen die niet aan internetbankieren doen. "Er mag geen digi-dwang zijn. Banken moeten zorgen voor bijvoorbeeld servicepunten waar mensen terechtkunnen."