Politie houdt verdachten aan voor handel in frauduleuze vaccinatieregistraties

De politie heeft twee verdachten aangehouden voor de handel in frauduleuze vaccinatieregistraties. Het gaat om een 30-jarige vrouw en 31-jarige vrouw uit Amsterdam die als doktersassistenten in een Amsterdamse artsenpraktijk werken. Volgens de politie hielpen de vrouwen tientallen mensen aan een vaccinatiebewijs zonder dat deze mensen daadwerkelijk gevaccineerd waren.

Per vaccinatiebewijs zouden de vrouwen een geldbedrag van tussen de 500 en 1000 euro hebben ontvangen. "Door deze frauduleuze invoer in het registratiesysteem was het mogelijk voor mensen om een qr-code te ontvangen en een ingevuld vaccinatiepaspoort met stempels van de dokterspraktijk", aldus de politie. Die doet verder onderzoek naar de klanten die een frauduleuze vaccinatieregistratie kochten.