OM eist 4,5 jaar cel tegen Groninger verdacht van grootschalige sms-phishing

Het Openbaar Ministerie heeft tegen een 22-jarige Groningse man die van grootschalige sms-phishing wordt verdacht een gevangenisstraf van 4,5 jaar geëist. De man kwam tijdens de zitting niet opdagen en is mogelijk gevlucht naar het buitenland.

Hij wordt verdacht van het versturen van 120.000 phishing-sms'jes. De berichten die de man verstuurde leken afkomstig van PostNL en waren voorzien van een link die naar een phishingsite wees. Slachtoffers die op deze phishingsite hun gegevens invoerden gaven de verdachte toegang tot hun rekening, aldus het OM.

Zeker 57 mensen werden door de man bestolen, maar het OM vermoedt dat er veel meer slachtoffers zijn gemaakt. "Als we alle slachtoffers van de man optellen, dan hadden we meerdere bioscoopzalen moeten afhuren", zei de officier van justitie, aldus RTV Drenthe. De zaak kwam aan het rollen door de ex-vriendin van de man die naar de politie stapte. De Groninger verklaarde tegenover de politie dat 'het makkelijk en leuk geld verdienen was'.

De man zou zich ook schuldig hebben gemaakt aan Marktplaatsfraude. De verdachte wilde zogenaamd een aangeboden voorwerp op de veilingsite kopen, maar vroeg de verkoper om ter verificatie eerst een cent naar hem over te maken. Dit betaalverzoek wees echter weer naar een phishingsite. Zo kon hij geld van zijn slachtoffers naar andere rekeningen overmaken.

Tijdens de aanhouding van de man werden vier laptops aangetroffen waarop phishingsoftware draaide. Ook werden er aanwijzingen gevonden dat de verdachte bezig was met de voorbereiding van nieuwe phishingcampagnes, waaronder een DigiD-inlogpagina en een campagne om phishing te plegen door middel van berichten dat het kenteken van de auto zou vervallen. De rechter doet op 18 november uitspraak.