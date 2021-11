OM verdenkt phishingverdachten van diefstal van ruim 50.000 euro

Het Openbaar Ministerie verdenkt een 23-jarige man uit Leeuwarden en een 19-jarige vrouw uit Groningen van het stelen van ruim 50.000 euro door middel van phishing. Uit het onderzoek blijkt dat in ieder geval zestien zaken gekoppeld kunnen worden aan de praktijken van de mannelijke verdachte. In de laatste vijf zaken van dit jaar zou de vrouwelijke verdachte hebben meegewerkt.

De twee zouden op meerdere manieren hun slachtoffers hebben gemaakt, onder andere via Marktplaats en sms-berichten die van PostNL en DigiD afkomstig leken. De berichten wezen naar phishingsites. Met de gegevens die slachtoffers daar invulden werd er volgens het OM ruim 50.000 euro van de rekeningen van slachtoffers gehaald.

"Verdachten werden aangehouden in een hotelkamer waar ze voor meer dan 200 euro per nacht verbleven. Ze waren die dag lekker wezen shoppen in de PC Hooftstraat en kwamen met tassen vol dure spullen terug in hun hotelkamer", aldus de officier van justitie. "Onze samenleving is gebaseerd op vertrouwen en met name het digitale betalingsverkeer is daar bij gebaat. Als mensen dat vertrouwen verliezen, kunnen ze niet meer volwaardig deelnemen aan de samenleving."

Tegen de 23-jarige man werd een gevangenisstraf van 42 maanden geëist. Ook vorderde de officier van justitie 107.000 euro van de verdachte. Als het aan het OM ligt krijgt de 19-jarige vrouw negen maanden jeugddetentie, waarvan zes maanden voorwaardelijk en een taakstraf van tweehonderd uur.