VDL Groep maand na cyberaanval volledig hersteld dankzij back-ups

De VDL Groep is nagenoeg volledig hersteld van de cyberaanval waar het op 6 oktober door werd getroffen. Dankzij back-ups konden de 105 werkmaatschappijen van VDL veilige omgevingen creëren en de productie steeds verder herstellen, zo heeft het bedrijf vandaag via de eigen website bekendgemaakt.

"Tijdens de monitoring van de VDL-netwerken zijn op woensdag 6 oktober, als gevolg van zaken buiten de eigen invloedsfeer, afwijkende activiteiten geconstateerd. Door adequate signalering is het draaiboek Cyberaanvallen in werking getreden, en zijn direct alle it-systemen van VDL ontkoppeld en van de buitenwereld geïsoleerd. Cruciaal daarbij is dat de back-upomgeving van voor het moment van de aanval is veiliggesteld", aldus de onderneming.

"Vanuit veiligheidsoverwegingen zijn direct offline decentrale systemen opgebouwd en hebben we een start gemaakt met het opnieuw opbouwen van onze it omgeving. Vervolgens zijn data uit onze eigen, 'schone' én tijdig veilig gestelde back-ups teruggeplaatst. Decentraal maatwerk leveren voor onze 105 afzonderlijke werkmaatschappijen is een intensieve én tijdrovende klus", voegt president-directeur Willem van der Leegte toe.

Om wat voor aanval het precies gaat wil VDL niet laten weten. Het onderzoek naar de achtergronden en de gevolgen van de cyberaanval op de systemen van het bedrijf zijn nog niet in zijn geheel afgerond. Waar de Universiteit van Maastricht en de gemeente Hof van Twente, beide getroffen door ransomware, uitgebreide informatie over de aanval openbaar maakten wil VDL dat niet doen. "Om toekomstige pogingen tot cyberaanvallen niet te vergroten, wordt geen nadere informatie verstrekt inzake de recente hack bij VDL Groep."

>Door de aanval kwam de productie bij VDL zeker een week plat te liggen. Het concern had vorig jaar een omzet van 4,5 miljard euro, wat neerkomt op 87 miljoen euro per week. De verwachting is dan ook dat de schade in de miljoenen euro's zal lopen. De exacte kosten van de aanval zal VDL in het eerste kwartaal van 2022 vaststellen.